Спорт

Артур Мордовцев стал первым человеком, который переплыл Псковское озеро

Пскович Артур Мордовцев 4 августа переплыл Псковской озеро. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «‎ВКонтакте».

Видео: Артур Мордовцев / «‎ВКонтакте»

Мужчина стал первым человеком, который преодолел 20 километров Псковского озера. Для этого ему потребовалось 7 часов 35 минут. Стартовал он у деревни Будовиж, а финишировал у деревни Мешоколь.

Артур Мордовцев отметил, что самый важный заплыв в его жизни он посвятил своей маме.

«‎Во время всего заплыва удалось испытать яркие эмоции: радость за то, что плывешь в таком красивом месте, грусть, страх, когда перед стартом смотришь на другой берег, а он настолько далеко, что его не видно, эйфория, когда почувствовал рукой дно противоположного берега. Было непросто, однако понимаю то, ради кого я это делаю. Я должен был преодолеть этот путь», - добавил пловец.