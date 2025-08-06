Спорт

Кубок Пскова по ловле рыбы донной удочкой пройдёт 9-10 августа

9-10 августа пройдёт Кубок Пскова по ловле рыбы донной удочкой, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации рыболовного спорта Псковской области.

Изображение: Федерация рыболовного спорта Псковской области

Соревнования открытые, участвовать могут все желающие. Спортсмены в возрасте от 12 лет допускаются к соревнованию при наличии письменного разрешения от родителей (опекунов) и сопровождающего.

Необходима предварительная регистрация в группе ВКонтакте и по телефону: +7 931 9003415 (Борис Пивоваров).

Место проведения: Псков, правый берег реки Великая, в районе улицы Детской, два тура по 5 часов в два дня.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, грамотами, а члены команд - медалями.

Подробнее с правилами участия можно ознакомиться в положении.