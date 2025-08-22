Спорт

Великолучанин планирует покорить вершину Манаслу в Гималаях

Восьмую вершину в мире на высоте более восьми тысяч метров планирует покорить великолучанин Илья Чвалаев, сообщили в группе «Спорткомитет города Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Спорткомитет города Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Послезавтра на самолёте полечу в Непал. Там будет восхождение на мой первый восьмитысячник – вершину Манаслу. Восьмая по высоте вершина мира – 8 163 метра. Мы с небольшой командой планируем совершить восхождение в течение сентября», - рассказал Илья Чвалаев.

Вершина Манаслу расположена в Гималаях. Название переводится как «Гора духов». Первое восхождение совершено в 1956 году японской экспедицией. Популярна среди альпинистов, но опасна из-за лавин и сложной погоды. Активно посещается экспедициями, несмотря на высокий риск.