В Пскове наградили победителей муниципального этапа «Зарницы 2.0»

Награждение победителей муниципального этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0» провели сегодня, 28 апреля, напротив Дома офицеров Пскова у мемориала воинам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач (улица Комдива Кирсанова, дом 5), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Зарница 2.0» - всероссийская военно-патриотическая игра в современном формате с применением цифровых технологий. Главная цель игры - развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости. В этом году в Пскове в игре приняли участие 62 отряда.

Приветственное слово сказал заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев: «Добрый день, уважаемые друзья! Мне кажется, что сегодня, подводя результаты «Зарницы 2.0», мы в первую очередь понимаем, что каждый из вас приложил немалые усилия, чтобы грамотно и активно подготовиться к этой игре, чтобы с максимальным результатом показать свое участие. В итоге мы видим победы команд по определенным категориям. Мне кажется, «Зарница» - игра с огромной историей, которая дает возможность нам всем в будущем быть настоящими гражданами нашей страны, дает возможность развиваться, расти в свободном обществе. Поздравляю вас с завершением игры!»

После с вступительным словом выступил начальник управления образования администрации города Пскова Максим Алганов: «В этом году у нас приняли участие все школы, и количество участников школьного муниципального этапа увеличилось по сравнению с прошлым годом. Это говорит о возросшем интересе обучающихся к этому мероприятию, и само мероприятие позволяет вам получить теоретические знания, которые вы отрабатываете еще и на практике. Поэтому вы все молодцы, вы - наши герои!»

В младшей возрастной категории победу одержал отряд Социально-экономического лицея №21. Второе место у ребят из Многопрофильного правового лицея №8, а бронзовыми призерами стали воспитанники Гуманитарного лицея.

В средней возрастной категории победителем стал Гуманитарный лицей. На почетном втором месте – снова Многопрофильный правовой лицей №8, а замкнула призовую тройку школа №47.

В старшей возрастной категории первое место завоевали ребята из Лицея экономики и основ предпринимательства №10. Второе место у Гуманитарного лицея, третье – у Лицея №4.

Помимо награждения первых трех мест, в каждой возрастной категории вручили дипломы всем призерам в разных номинациях.



Напомним, региональный этап игры пройдет в городе Великие Луки с 12 по 17 мая.