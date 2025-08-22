Спорт

Президент Федерации ГТО Псковской области: Слова «соревнования» боятся все

Одной из причин, почему люди массово не занимаются многоборьем ГТО, является соревновательный фактор. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» высказала президент Федерации ГТО Псковской области Алена Воробьева.

«Слова "соревнования" боятся все. Соревнования, игры, результаты. И здесь есть два варианта. Те люди, которые просто занимаются фитнесом, думают: "Куда я пойду? Я же ничего не могу, я только в фитнес пришёл два месяца назад, я ещё толком ничего не умею". А те, кто занимается долго, говорят: "Нет, мне ещё надо маленечко потренироваться, и вот тогда я, может быть, выйду"», — отметила Алена Воробьева.

Она добавила, что многие не выходят на старт, потому что боятся не выиграть.

«Мои подопечные участвовали в народных играх добровольно-принудительно, пока что», — заключила президент федерации, добавив, что только после этого в них зажглась «соревновательная искра».

