23 медали завоевали псковские спортсмены на Общероссийских народных играх

Псковская область стала лучшей в командном зачете на Общероссийских народных играх, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации многоборья ГТО Псковской области.
Фото: Федерация многоборья ГТО Псковской области
«От Псковской области подали 80 заявок, мы смогли завоевать 23 медали разного достоинства в нескольких возрастных категориях», - отметили в федерации.
Медалисты в комплексе «Первая попытка»
Комплекс «Любители»
«Иду на рекорд» (подтягивания)
«Иду на рекорд» (рывок гири)
«Иду на рекорд» (отжимания)
«Иду на рекорд» (пресс)
«Поздравляем наших спортсменов! Благодарим всех, кто не побоялся, вышел на старт и сразился в этой схватке со всей Россией! Поэтому по количеству заработанных медалей Псковская область на первом месте», - подчеркнули в федерации.