Спорт

XIV областная летняя спартакиада для детей-инвалидов пройдет в Пушкинских Горах

XIV областная летняя спартакиада для детей-инвалидов пройдет в Пушкинских Горах с 16 по 17 сентября, следует из положения, которое опубликовано в группе «Центр спортивной подготовки Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «Центр спортивной подготовки Псковской области» / «ВКонтакте»

К участию в соревнованиях допускаются команды детей-инвалидов (юноши и девушки 2007 года рождения и моложе) с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, отклонением интеллектуального развития.

В программу спартакиады входят следующие виды: дартс, легкая атлетика, настольный теннис, силовая подготовка (личные соревнования); игра «Бочче» (командные соревнования).

Предварительные заявки подаются до 11 сентября по телефону: 8 (8112) 20-10-57 (Центр спортивной подготовки Псковской области) и по электронной почте: fsm@csppskov.ru.

В заявке обязательно указать полностью ФИО представителей, номера телефонов и электронные почты. С положением можно ознакомится по ссылке.