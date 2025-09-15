Спорт

Андрей Склюев из Екатеринбурга совершает велопутешествие в Сочи без денег и сейчас находится в Пскове

Екатеринбургский путешественник и велоэнтузиаст Андрей Склюев в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка» поделился своим уникальным опытом безденежного велопутешествия из Екатеринбурга в Сочи. Он рассказал о трудностях и радостях своего пути, а также о том, как доброта и открытость людей помогают ему преодолевать преграды на этом маршруте.

39-летний путешественник делится своим опытом, начавшимся 15 июля. Андрей Склюев бросил себе челлендж, чтобы справиться с эмоциональными и финансовыми трудностями, и решил отправиться в путь на велосипеде, приобретенном 9 июля. Изначально планировал идти пешком, но жена предложила использовать велосипед.

Андрей Склюев путешествует без денег и добывает еду, работая разнорабочим. За первые две недели пути ему довелось заниматься покосом газонов, разгрузкой автомобилей и мытьем полов и столов. По его словам, около 30-40% предложений о работе, которые он ищет, чтобы заработать обед и ужин, заканчиваются отказом, но это происходит без агрессии. Путешественник отмечает доброту и открытость людей, которые часто предлагают помощь и ночлег.

«Я удивляюсь доброте и желанию помочь», — говорит гость студии. За два месяца трижды пользовался баней. Он также отметил, что Псковская область произвела на него положительное впечатление, а дороги в целом хорошие.

Андрей Склюев ведет блог, где делится подробностями своего путешествия, и отмечает, что с каждым интервью, которое он дает в разных городах, количество подписчиков увеличивается. Он стремится стать знаменитым и верит, что сегодняшние интервью на ПЛН FM будут способствовать этому.

В планах у путешественника посещение Смоленска, Брянска, Воронежа, Краснодара и Крыма. Он не против купания в море даже в холодную погоду. После завершения велопутешествия в Сочи Андрей Склюев намерен продолжить свои приключения и вдохновлять других на исполнение их мечт. «Этот велочеллендж — отправная точка», — добавляет гость студии.