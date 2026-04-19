Школьники из Пыталово стали финалистами всероссийского турнира по шахматам «Шахматное поле»

Региональная Федерация шахмат утвердила итоги областного командного турнира среди школьников из сельской местности и малых городов Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в президент Федерации шахмат Псковской области, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Такие соревнования прошли в нашей области впервые. Такое решение Федерации шахмат Псковской области было принято в целях развития шахмат в сельских территориях и малых городах, а также поддержано региональными министерством образования и министерством спорта. Финансовую поддержку турнира обеспечил основной спонсор — ООО «Заповедник» из Пушкинских Гор, Соревнования проводились с обсчетом рейтинга Федерации шахмат России.

В региональном этапе, который прошел в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», приняло участие восемь лучших школьных команд из муниципальных округов Псковской области:

Пыталовская средняя школа; Пушкиногорская средняя образовательная школа имени А.С. Пушкина; Изборский лицей (Печорский муниципальный округ); Стремуткинская средняя образовательная школа (Псковский муниципальный округ); Бежаницкая средняя школа; Куньинская средняя образовательная школа; Гимназия имени А.Д. Петрова; Красногородская средняя школа.

В последний момент, команда школьников из города Опочки не смогла принять участие в соревнованиях и вместо неё в состав финалистов организаторами была включена команда школьников из Лядской средней школы из Плюсского муниципального округа.

В составе команды, согласно положению о соревнованиях, должны были играть четыре учащихся (2012 года рождения и моложе), при этом не менее одной девушки, из одной образовательной школы муниципального округа. Турнир прошел по круговой системе.

Перед началом соревнований всех участников приветствовал президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов, который пожелал всем юным шахматистам вдохновения, увлекательной борьбы за шахматной доской, не огорчаться от возможных поражений, поскольку шахматы — это всё же спорт, где бывают как победы, так и поражения, и, конечно, найти новых друзей. Главный судья соревнований Святослав Самсонов напомнил участникам соревнования основные правила, а также обратил особое внимание на поведение, поскольку впервые шахматные соревнования проводятся не просто в комфортных и отличных условиях, но и в музейном помещении спортивно-туристического комплекса «Раздолье».

В результате двухдневной упорной, бескомпромиссной и увлекательной борьбы за путёвку на всероссийские соревнования, которые должны пройти в «Сириусе», лидерство захватила команда школьников из Пыталово. Пыталовская средняя школа по итогам турнира не проиграла ни одного матча и стала победительницей соревнования, набрав 24 очка.

Вторыми финишировала команда Куньинской средней образовательной школы, которая набрала 18 очков.

Третье место у команды школьников Лядской средней школы, которая набрала 17,5 очков, и всего лишь на пол-очка отстала от серебряных призёров соревнования.

На закрытии соревнований директор турнира и главный организатор Екатерина Казакова-Надёжина совместно с главным судьёй соревнований Святославом Самсоновым вручили призёрам и остальным участникам соревнования, а также тренерам команд, грамоты министерства спорта Псковской области, а также памятные призы.

По единодушному пожеланию всех участников в адрес министерства спорта Псковской области, министерства образования Псковской области было направлено обращение с просьбой продолжить в следующий год проведение столь нужного и интересного соревнования среди сельских школьников.