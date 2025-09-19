Спорт

Сотню участников соберет фестиваль адаптивных видов спорта в Пскове

В универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове 20-21 сентября состоится фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности», который соберет ветеранов боевых действий и гражданских лиц с инвалидностью. В фестивале планируют принять участие команды из Республики Карелии, Москвы, Великих Лук, Пскова и районов Псковской области, общее количество участников — 100 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

В числе спикеров форума:

Виталий Данилов — российский кёрлингист на колясках. Заслуженный мастер спорта России.

Вадим Этингоф — исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Профессиональная спортивная лига».

Марьяна Наумова — российская телеведущая «Время покажет», российская спортсменка в пауэрлифтинге.

Виктория Иванова — певица «Ивушка».

Руслан Осташко — российский телеведущий, музыкант, блогер, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия».

Олег Чернов — российский актер театра и кино.

Валентина Смирнова — певица, автор множества популярных хитов, актриса.

Арсений Краузе — режиссёр и продюсер кино.

Ольга Ливерова — куратор Школы ходьбы на протезах и инструктор по адаптивной физкультуре.

Анатолий Кольчинский — ветеран СВО, волонтёр.

Оксана Владимирова — руководитель центра инноваций, технологий и образования АО «ЦИТО».

Сергей Плотников — актер театра и кино.

Владимир Мышковец — председатель федерации бокса Карелии.

Дмитрий Юртаев — представитель Ассоциации ветеранов СВО Карелии.

Константин Авсянко — режиссер театра и кино.

Надежда Васильева — руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

Открытие фестиваля назначено на 20 сентября в 10.00 в СК «Олимп» по адресу: улица Балтийская, дом 11а.

Также форум «Сила – единство» пройдет 20 сентября в 12.00 в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области (Псков, улица Льва Толстого, дом 31А).