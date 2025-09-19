Сотню участников соберет фестиваль адаптивных видов спорта в Пскове

В универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове 20-21 сентября состоится фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности», который соберет ветеранов боевых действий и гражданских лиц с инвалидностью. В фестивале планируют принять участие команды из Республики Карелии, Москвы, Великих Лук, Пскова и районов Псковской области, общее количество участников — 100 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.
В числе спикеров форума:
- Виталий Данилов — российский кёрлингист на колясках. Заслуженный мастер спорта России.
- Вадим Этингоф — исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Профессиональная спортивная лига».
- Марьяна Наумова — российская телеведущая «Время покажет», российская спортсменка в пауэрлифтинге.
- Виктория Иванова — певица «Ивушка».
- Руслан Осташко — российский телеведущий, музыкант, блогер, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия».
- Олег Чернов — российский актер театра и кино.
- Валентина Смирнова — певица, автор множества популярных хитов, актриса.
- Арсений Краузе — режиссёр и продюсер кино.
- Ольга Ливерова — куратор Школы ходьбы на протезах и инструктор по адаптивной физкультуре.
- Анатолий Кольчинский — ветеран СВО, волонтёр.
- Оксана Владимирова — руководитель центра инноваций, технологий и образования АО «ЦИТО».
- Сергей Плотников — актер театра и кино.
- Владимир Мышковец — председатель федерации бокса Карелии.
- Дмитрий Юртаев — представитель Ассоциации ветеранов СВО Карелии.
- Константин Авсянко — режиссер театра и кино.
- Надежда Васильева — руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.
Открытие фестиваля назначено на 20 сентября в 10.00 в СК «Олимп» по адресу: улица Балтийская, дом 11а.
Также форум «Сила – единство» пройдет 20 сентября в 12.00 в филиале фонда «Защитники Отечества» по Псковской области (Псков, улица Льва Толстого, дом 31А).