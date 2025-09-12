Спорт

Фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности» пройдет в Пскове

В универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове 20-21 сентября состоится фестиваль адаптивных видов спорта «Безграничные возможности», который соберет ветеранов боевых действий и гражданских лиц с инвалидностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве спорта Псковской области.

Мероприятие направлено на поддержку и популяризацию спорта среди ветеранов и людей с инвалидностью. В программе фестиваля запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы от профессиональных спортсменов, а также открытые диалоги с выдающимися деятелями культуры и спорта.

Участники смогут попробовать свои силы в различных спортивных дисциплинах, включая пауэрлифтинг, армрестлинг, волейбол сидя, стрельбу из лука и дартс.