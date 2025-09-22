Спорт

Новый директор ФК «Псков»: К сожалению, темы спортивных результатов отошли на второй план

Темы спортивных достижений в футбольном клубе «Псков» отошли на второй план. Вместо обсуждения успехов команды в соревнованиях больше говорят о конфликтных ситуациях и скандалах, связанных с бывшим директором клуба. Главная задача на текущий момент — улучшить спортивные результаты и вернуть внимание общественности к достижениям команды. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6) высказал директор футбольного клуба «Псков» Иван Штылин.

В последнее время внимание общественности больше сосредоточено на конфликтных ситуациях и скандалах, связанных с бывшим директором клуба Владимиром Бабининым, чем на спортивных достижениях. Директор клуба признался, что ему было непросто принять решение возглавить команду в такое сложное время.

«Вы и ваша редакция отлично знаете ситуацию дел не только в футбольном клубе, а вообще на футбольной карте Пскова-Псковской области. Я также следил за ситуацией. Действительно, ситуация в футбольном клубе, я бы не сказал, что кризисная, но она на сегодняшний день не самая простая. Я не хотел бы вдаваться в неспортивную тематику сегодня. Но как сложится разговор. Действительно, темы спортивных результатов отошли на второй план. И мало кто знает, что совсем недавно юношеская футбольная команда Пскова обыграла футбольный клуб "Ленинградец" в Юношеской футбольной лиге»», - подчеркнул спикер.

Директор уточнил, что одной из его задач является улучшение спортивных результатов: «В одну из моих задач входит приведение спортивных результатов к более высокому уровню. И то, чтобы спортивная общественность больше говорила о спортивных вещах».

Гость студии также добавил, что ФК «Псков» — это не просто основная команда, а целая академия: «Это практически академия. Это спортивная школа. Она имеет именно такой статус с февраля месяца. И с 6 лет до 18 у футбольного клуба есть свои футбольные команды. Это большое хозяйство. Но, к сожалению, сегодня переживающее не лучшие спортивные времена».

Иван Штылин отметил, что его цель — поднять спортивные результаты юношеских команд и подготовить резерв футболистов для основной команды: «Одна из целей и задач, к которой я шел в футбольный клуб, это для того, чтобы поднять спортивные результаты юношеских команд, для того, чтобы подготовить спортивный резерв футболистов к основной команде».

В завершение он добавил, что спортивные результаты остаются важным критерием оценки, и, к сожалению, они сейчас значительно ниже, чем в период существования профессиональной команды по футболу в Псковской области, поэтому считает целесообразным снова создать профессиональную команду по футболу.

Иван Штылин назначен генеральным директором футбольного клуба «Псков» в конце августа.