Спорт

Экс-депутат областного Собрания возглавил футбольный клуб «Псков»

Генеральным директором футбольного клуба «Псков» назначен бывший депутат Псковского областного Собрания, экс-председатель регионального комитета по спорту Иван Штылин. На посту руководителя автономной некоммерческой организации он сменил Владимира Бабинина, контракт с которым истек.

Напомним, в первой половине 2025 года по итогам прокурорской проверки сотрудниками УМВД в отношении Владимира Бабинина были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). До этого по поручению прокурора Псковской области были организованы проверки по фактам нарушений, выявленных Счетной палатой региона. Осенью 2024 года аудиторы выявили в деятельности футбольного клуба многочисленные нарушения, в том числе факт премирования директором самого себя почти на полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка.

Решение о назначении нового руководителя ФК «Псков» было принято в пятницу, 29 августа, учредителями клуба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил глава областной федерации футбола Александр Коновалов.

В 2025 году футбольный клуб «Псков» был лишен права участвовать в Кубке России и выбыл из первенства Северо-Запада по итогам первого этапа соревнований, заняв четвертое место при шести участниках соревнований.

Отметим, что Иван Штылин родился в 1986 году в Великих Луках. Работал тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе «Экспресс», являлся играющим тренером футбольной команды «КПРФ» (Великие Луки). В 2011 году он был избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов по списку КПРФ. С 2014 года являлся председателем комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области. В 2019 году участвовал в качестве кандидата от «Единой России» в выборах главы Пустошкинского района, но избран не был. В 2019-2021 годах руководил работой Ледового дворца Пскова.