Спорт

На автомобиль бывшего гендиректора ФК «Псков» Владимира Бабинина наложен арест

Имущество бывшего генерального директора футбольного клуба «Псков» Владимира Бабинина арестовал суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

В Псковский областной суд поступили материалы дела с апелляционной жалобой адвоката в защиту интересов гражданина Бабинина, являвшегося на момент совершения преступления генеральным директором АНО «ФК "Псков"», который подозревается в хищении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ). Ранее постановлением Псковского городского суда наложен арест на имущество подозреваемого - автомобиль марки Mazda.

Судебное заседание по апелляционной жалобе назначено на 24 сентября, о результатах ее рассмотрения будет сообщено дополнительно.