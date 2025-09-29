Спорт

В футбольном клубе «Псков» оценили перспективы подозреваемого в хищении экс-директора

Экс-директора ФК «Псков», фигуранта резонансных уголовных дел Владимира Бабинина не будет в клубе — по крайней мере, до тех пор, пока не закрыты вопросы, появившиеся после проведения проверок. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6) заявил руководитель псковского футбольного клуба Иван Штылин, отвечая на вопросы о формировании новой управленческой команды и перспективах бывшего директора.

По его словам, многое будет зависеть от того, чем завершится расследование и какие последствия это будет иметь для Владимира Бабинина и самого клуба. При этом Иван Штылин признал, что «Псков» уже понес репутационные потери.

«Если он выйдет из этой ситуации с положительными результатами, клуб избежит серьёзных репутационных потерь. Хотя эти потери, они уже есть, мы о них и не говорим. И поэтому тогда будут уже вопросы по нему решаться в совсем другом русле», — подчеркнул Иван Штылин. По его словам, в настоящее время Владимир Бабинин занимает должность исполнительного директора областной федерации футбола.

Напомним, бывший генеральный директор клуба «Псков» Владимир Бабинин подозревается в хищении вверенного ему чужого имущества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ), на его имущество — автомобиль марки Mazda постановлением Псковского городского суда наложен арест, о чем сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Уголовные дела в отношении Владимира Бабинина были возбуждены сотрудниками УМВД после проведения прокурорской проверки. Ранее Счетная палата Псковской области выявила в деятельности руководства ФК «Псков» многочисленные финансовые нарушения, в том числе факт премирования директором клуба самого себя почти на полмиллиона рублей в нарушение установленного порядка. В частности, Счетная палата установила в деятельности футбольного клуба нарушение требований федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в части соблюдения положений учредительных документов. Были выявлены несоответствия Трудовому кодексу РФ при формировании системы оплаты труда и выплате премий сотрудникам. Кроме того, проверка показала, что футбольный клуб «Псков» не соблюдал указания Центрального банка России № 3210-У относительно порядка ведения кассовых операций, а также инструкции по ведению бухгалтерской отчётности, утверждённой Министерством финансов России.

Согласно выводам Счетной палаты, учёт движения денежных средств, в том числе взносов от родителей, в футбольном клубе «Псков» не был определён, а операции с наличными деньгами приходными документами не оформлялись и через кассу организации не проводились, что противоречит требованиям Центробанка и инструкции Минфина. В клубе не представили документы, подтверждающие сумму денежных средств, полученных тренерами, а также последующую передачу денег генеральному директору клуба. В результате в рамках проверки Счетной палаты Псковской области не удалось установить фактическую сумму сборов с родителей.