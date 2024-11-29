Спорт

Директор ФК «Псков» в нарушение установленного порядка премировал себя почти на полмиллиона рублей

Директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин нарушил установленный порядок премирования, выплатив себе почти полмиллиона рублей. Информацию о выявленном Счетной палатой Псковской области нарушении директором футбольного клуба подтвердила врио председателя областного комитета по спорту Галина Овсова. В эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) она прокомментировала ситуацию с премированием директора на общую сумму более 450 тысяч рублей.

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

«Ранее мы уже обсуждали этот вопрос с руководителем клуба. Футбольный клуб «Псков» является автономной некоммерческой организацией. В связи с этим будут проведены все необходимые внутренние процессы. И определенные решения будут приняты по этому факту. То, что руководитель выписывал себе премию, это было подтверждено уже по факту проверки, а не в течение года. Я согласна, действия директора носят определенный характер, на что требуется обратить внимание. Этим должны заниматься компетентные органы, у нас будет еще совещание на этот счет, на представление Счетной палаты. Поэтому мы это еще все будем обсуждать», - отметила временно исполняющий обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Как сообщалось ранее, Счетная палата Псковской области провела проверку деятельности футбольного клуба «Псков», в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения законодательства. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена губернатору Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову.

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Кроме того, Счетная палата Псковской области в рамках проведенной проверки законного и эффективного использования бюджетных средств выявила нарушения в работе комитета по спорту Псковской области. Комитетом по спорту, как главным распорядителем средств межбюджетных субсидий, при рассмотрении заявок муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета не обеспечены полномочия главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренные Бюджетным кодексом РФ. Также не соблюдены установленные требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам в нарушение статьи 139 Бюджетного кодекса РФ.