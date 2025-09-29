Спорт

Псковский «Дракон» занял второе место в «Юнтоловской регате» в Петербурге

В Санкт-Петербурге 27 сентября активисты Псковского облсовпрофа и команда Псковской федерации гребли на лодках «Дракон» приняли участие в «Юнтоловской регате 2025» на всех гребных судах и заняли второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Спортсмены сражались на дистанции 10 километров по живописному, но сложному маршруту: по реке Юнтоловка с выходом в Лахтинский разлив, вокруг буя и обратно. Испытание выполнялось на силу, выносливость и слаженность команды.

«Участие в таких значимых спортивных событиях способствует популяризации профсоюзного единства в целом и гребли на лодках «Дракон». Профсоюзы за пропаганду здорового образа жизни и укреплению корпоративного духа», — добавил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.