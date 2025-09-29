Спорт

Спортивный диктант 5 октября напишут жители Псковской области

Всероссийская акция «Спортивный диктант» пройдет в Псковской области 5 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Для очного участия в акции в регионе организовано несколько площадок: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Псково-Печерская духовная семинария, псковский стадион «Машиностроитель» и Дом молодежи. На каждой из них в этот день будут присутствовать известные спортсмены региона.

Диктант пройдет в формате тестирования. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов, 25 из которых посвящены общероссийской спортивной тематике и пять — региональной. Организаторы предусмотрели 30 секунд на выбор ответа для каждого вопроса, после чего будет демонстрироваться правильный вариант с пояснениями.

Акция также будет доступна в онлайн-формате с 5 октября. Регистрация на очные площадки уже ведется на сайте организатора.

«Спортивный диктант» — это Всероссийская просветительская акция, посвященная повышению спортивной грамотности населения и развитию интереса общества к физической культуре и здоровому образу жизни.

Напомним, Псковская Лента Новостей уже много лет является партнером Олимпийского диктанта. Весной 2025 года каждый желающий в режиме онлайн мог проверить свои знания по истории олимпийского движения и получить именной сертификат о прохождении «Олимпийского диктанта» на сайте ПЛН. Новость о диктанте была просмотрена 21 тысячу раз. Начали выполнять диктант 814 уникальных посетителей. Завершили диктант и скачали сертификат 400 человек.