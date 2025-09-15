Спорт

Дмитрий Белюков вошел в число экспертов всероссийского «Спортивного диктанта»

5 октября пройдет всероссийская просветительская акция «Спортивный диктант», объявил министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. В число экспертов вошел декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, вице-президент Великолукской олимпийской академии Дмитрий Белюков.

Изображение здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Любой желающий сможет ответить на 25 вопросов по истории, теории и практике физической культуры, спорта и олимпийского движения, составленных Экспертным советом.

С 15 сентября открыта регистрация на сайте Спортивного диктанта. Там же выложены материалы для подготовки к акции.

Диктант можно написать онлайн и на организованных площадках. Одна из них будет работать в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Регистрация доступна в личном кабинете участников диктанта.