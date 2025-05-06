Спорт

Более 800 человек приняли участие в «Олимпийском диктанте» на сайте ПЛН

В Четвертой просветительской акции «Олимпийский диктант» приняли участие 814 онлайн-пользователей, сообщил Псковской Ленте Новостей вице-президент Великолукской олимпийской академии, ответственный за проведение «Олимпийского диктанта» Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков

Четвертая просветительская акция «Олимпийский диктант» состоялась 6 мая. Любой желающий смог проверить свои знания в области олимпийского движения. Акция проходила по инициативе Великолукской олимпийской академии при поддержке Олимпийского комитета России

На это раз «Олимпийский диктант» был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Поэтому 40 вопросов диктанта были посвящены истории олимпийского движения в годы Второй мировой войны, жизни и подвигу великих спортсменов нашей страны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их победам на Олимпийских играх в послевоенный период.

Площадки диктанта были организованы в федеральных государственных бюджетных образовательных учреждениях высшего образования, подведомственных Министерству спорта РФ.

На площадке Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) участниками диктанта стали 91 человек: обучающиеся, представители профессорско-преподавательского состава ВЛГАФК, члены Великолукской олимпийской академии, обучающиеся и преподаватели Великолукского механико-технологического колледжа, средней школы №1 и ДЮСШОР «Экспресс».

Со словами приветствия к участникам диктанта обратились: ректор ВЛГАФК Вячеслав Шляхтов, президент Великолукской олимпийской академии, Заслуженный работник физической культуры РФ Руслан Городничев и вице-президент Великолукской олимпийской академии, декан ВЛГАФК Дмитрий Белюков (ответственный за проведение диктанта).

Площадки диктанта также были организованы в ряде других вузов, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации. Среди них: Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», где участие приняли 63 человека, Московская государственная академия физической культуры (МГАФК) с 149 участниками, Уральский государственный университет физической культуры (УралГУФК) — 94 участника, Чайковский государственный институт физической культуры и спорта (ЧГАФКиС) — 93 участника и Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК) — 53 участника. В дополнение к этим вузам площадки были созданы и в других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов в области физической культуры и спорта.

По итогам диктанта все участники получили памятные сертификаты. После подсчета результатов будут определены победители (1-3 места), которые будут удостоены грамот и сувениров от организаторов.

Кроме того, каждый желающий в режиме онлайн смог проверить свои знания по истории олимпийского движения и получить именной сертификат о прохождении «Олимпийского диктанта» на сайте Псковской Ленты Новостей. Новость о диктанте была просмотрена 21 тысячу раз. Начали выполнять диктант 814 уникальных посетителей. Завершили диктант и скачали сертификат 400 человек.

География участников акции в онлайн-формате: Москва, Санкт-Петербург, Псков, Великие Луки, Брянск, Смоленск, село Шаркан (Удмуртия), Чайковский, Челябинск, Зарайск, Краснодар, Калуга, Коломна, Волгоград, Волжский, Воскресенск, Казань, Борзя (Забайкальский край), Калуга, Луховицы, Балашиха, Королев, Брянск, Курган, Тверь, Бологое (Тверская область), Новочеркасск (Ростовская область), Мурманск, Мытищи, Чувашская республика, Липецк, Ессентуки, Саратов, Солнечногорск, Старая Русса (Новгородская область), Оренбург, Иркутск и многие другие города России, а также Республика Беларусь (Минск, Могилёв, Пинск, Орша, Борисов, Витебск, Мозырь, Барановичи, Слуцк и др.), США, Узбекистан.

«Спасибо каждому, кто присоединился к акции и стал частью большой спортивной памяти нашей страны! Четвертый "Олимпийский диктант" подтвердил неослабевающий интерес к истории, теории и практике олимпизма, а также статус "Олимпийского диктанта" как важного инструмента системы олимпийского образования в России», - заключил Дмитрий Белюков.