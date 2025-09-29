Спорт

Спортивный путь без тренера: псковский рекордсмен поделилился своей историей

Как спорт может стать не только источником здоровья, но и важным этапом личностного роста, рассказали в эфире программы «Семейные ценности» на радиостанции «ПЛН FM». В гостях у ведущих — кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике и рекордсмен Псковской области Александр Дмитриев и тренер-преподаватель Мария Прудская.

Александр Дмитриев, который с детства увлекался различными видами спорта — от дзюдо до футбола, поделился своей историей. В весе под 120 кг он столкнулся с проблемами, связанными с коленями, и в какой-то момент открыл для себя тренажерный зал. Интересно, что рекордсмен начал свой путь в спорт без тренера. В поисках знаний он обращался к интернет-ресурсам и книгам, изучая фитнес и тяжелую атлетику самостоятельно.

«Я ушел в тяжелую атлетику в одиночку. Позже стал осознавать, что для того, чтобы достичь успеха в тяжелой атлетике, нужно уходить из соревновательной деятельности в тренерскую», — отметил он. Этот переход стал для спортсмена не только шагом к финансовой независимости, но и возможностью делиться своими знаниями с другими.

Мария Прудская, пришедшая в спорт в подростковом возрасте, также поделилась своим опытом. «Сначала было тяжело, у меня ничего не получалось. Я не понимала, как все устроено, и не хотела продолжать. Но со временем преодоление трудностей стало привычкой», — сказала она. Путь девушки также был полон испытаний и стал примером того, как настойчивость может привести к впечатляющим результатам — она поднимает 96 кг в становых тягах и похудела на 22 кг благодаря спорту.

В эфире поднимался вопрос о безопасности занятий тяжелой атлетикой без тренера. Александр Дмитриев отметил: «Я всегда был исследователем и предпочитал учиться самостоятельно. Однако советую каждому новичку хотя бы первый месяц заниматься с профессионалом. Тренер — это не только безопасность, но и дисциплина. Это поможет избежать травм, научиться основам и привыкнуть к занятиям».

Гости студии согласны, что занятия спортом могут не только укреплять физическое здоровье, но и формировать характер. Стоит отметить, что в их случае спорт стал и общим интересом, и целью для всей семьи — создал крепкие узы между спортсменами.