Спорт

Более 240 спортсменов соберутся в Пскове на чемпионат по кудо

18 октября в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района состоятся чемпионат и первенство Псковской области по кудо. Начало соревнований запланировано на 10:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Псковского областного отделения федерации кудо России, судья всероссийской категории Илья Кучеров.

Программа дня разделена на две части. Сначала пройдет фестиваль кудо для самых юных спортсменов в возрасте от 7 до 11 лет. В этом турнире примут участие команды из Пскова, Великих Лук, Острова, Печор, Порхова, Санкт-Петербурга, Выборга и Белоруссии. Всего на татами выйдут более 130 детей.

Во второй части дня стартуют собственно чемпионат и первенство области среди юношей, юниоров и взрослых (возрастные категории от 12 лет и старше). За медали поборются представители Пскова, Великих Лук, Острова, Печор, Порхова, Санкт-Петербурга, Выборга и Обнинска. В этих состязаниях ожидается более 110 участников.

Помимо победы в личном зачете, спортсмены будут бороться за командные кубки и призы. Также организаторы подготовили специальные награды в номинациях «За лучшую технику», «Лучший поединок», «Лучшему спортсмену» и «Приз зрительских симпатий».

Вход на мероприятие для всех желающих будет свободным.

Кудо — современное японское боевое искусство, сочетающее элементы карате, дзюдо, бокса и муай-тай.