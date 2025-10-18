Спорт

ФК «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2» в первенстве России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел очередной матч в первенстве России во второй лиге (дивизион Б, группа 2).

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соперником команды из Великих Лук стал «Зенит-2» (Санкт-Петербург), ранее досрочно ставший победителем турнира.

Встреча прошла в Великих Луках и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1.

На 52-й минуте гол забил Кирилл Косарев. В концовке матча «Зенит-2» остался в меньшинстве: за грубую игру был удален Матвей Иванов.

Отметим, что эта игра, как и встреча великолукской команды со «Спартаком-2» (Москва), прошла без зрителей. Как поясняли в ФК «Луки-Энергия», причиной этого стал капитальный ремонт входной группы стадиона «Экспресс».