Спорт

Торжественное закрытие гребного сезона состоялось на базе «Ника» в Пскове

На профсоюзной гребной базе «Ника» в Пскове состоялось торжественное закрытие гребного сезона, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном профсоюзном объединение Псковской области.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Мероприятие началось с детского забега на дистанциях 500 и 1000 метров. Участники также имели возможность прокатиться на лодках «Дракон» и принять участие в экскурсии по историческим местам Пскова, которую проводил опытный экскурсовод.

«Профсоюзы Псковской области являются надежным партнером и активно поддерживают развитие гребного спорта. Мы гордимся сотрудничеством с Федерацией гребного спорта Пскова на лодках «Дракон» и сегодня в знак признательности вручили нашим партнерам Благодарственное письмо и символический подарок за успешную совместную работу», - отметили в облсовпрофе.

Председатель Игорь Иванов подчеркнул, что поддержка спорта и досуга трудящихся является важной частью работы профсоюзов.

«Здоровье, активный отдых и сплочение коллективов — наши приоритеты. Мы всегда рядом и будем продолжать помогать в развитии таких ярких и значимых проектов. Желаю Федерации гребного спорта новых побед и процветания! Вместе мы сможем всё!» - заключил председатель.