В Псковской области определили чемпионов по подводной охоте

В регионе подвели итоги второго открытого чемпионата Псковской области по подводной охоте, который стал заключительным спортивным мероприятием уходящего года. Соревнования собрали 15 спортсменов, в том числе гостей из других регионов и Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.
Фото здесь и далее: Федерация подводного спорта Псковской области
Несмотря на сложные условия — температура воды составляла всего +8 градусов — участники показали высокий уровень мастерства и спортивный азарт. Особое внимание организаторов привлекла спортсменка из Москвы Наталья Солошенко, которая наравне с опытными подводниками-мужчинами боролась за призовые места.
Итоги в личном зачете:
1 место — Дмитрий Николаев (город Остров)
2 место — Александр Миклин (город Псков)
3 место — Андрей Козлов (Республика Беларусь)
В командном зачете:
1 место — команда «Освод» (Беларусь) в составе: Андрей Козлов, Сергей Сошников, Сергей Романов.
2 место — команда «Поплавки» (Остров): Дмитрий Николаев, Андрей Иванов.
3 место — команда «Буйный ветерок» (Псков): Александр Миклин, Дмитрий Зайков, Александр Иванов.
Звание автора самой крупной добычи также завоевал Дмитрий Николаев из Острова.