Спорт

В Псковской области определили чемпионов по подводной охоте

В регионе подвели итоги второго открытого чемпионата Псковской области по подводной охоте, который стал заключительным спортивным мероприятием уходящего года. Соревнования собрали 15 спортсменов, в том числе гостей из других регионов и Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация подводного спорта Псковской области

Несмотря на сложные условия — температура воды составляла всего +8 градусов — участники показали высокий уровень мастерства и спортивный азарт. Особое внимание организаторов привлекла спортсменка из Москвы Наталья Солошенко, которая наравне с опытными подводниками-мужчинами боролась за призовые места.

Итоги в личном зачете:

1 место — Дмитрий Николаев (город Остров)

2 место — Александр Миклин (город Псков)

3 место — Андрей Козлов (Республика Беларусь)

В командном зачете:

1 место — команда «Освод» (Беларусь) в составе: Андрей Козлов, Сергей Сошников, Сергей Романов.

2 место — команда «Поплавки» (Остров): Дмитрий Николаев, Андрей Иванов.

3 место — команда «Буйный ветерок» (Псков): Александр Миклин, Дмитрий Зайков, Александр Иванов.

Звание автора самой крупной добычи также завоевал Дмитрий Николаев из Острова.