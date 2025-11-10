Псковские пожарные соревновались в быстрых шахматах 

Состоялось командное первенство первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области по быстрым шахматам, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.
Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области
«Эта игра развивает умение предугадывать и прогнозировать события, учит оперативно принимать правильные решения.
В турнире приняло участие 12 сотрудников пожарно-спасательных частей Пскова и Острова», - отметили в МЧС.
В командном зачёте места распределились следующим образом:
«Поздравляем победителей и участников турнира! Благодарим организаторов за поддержание интереса к этому виду спорта и с нетерпением ждём новых соревнований!» - сказали в МЧС.