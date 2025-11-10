Спорт

Псковские пожарные соревновались в быстрых шахматах

Состоялось командное первенство первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области по быстрым шахматам, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

«Эта игра развивает умение предугадывать и прогнозировать события, учит оперативно принимать правильные решения.

В турнире приняло участие 12 сотрудников пожарно-спасательных частей Пскова и Острова», - отметили в МЧС.

В командном зачёте места распределились следующим образом:

1 место — команда 20 пожарно-спасательной части (Опочка),

2 место — команда 1 пожарно-спасательной части (Псков),

3 место — команда 3 пожарно-спасательной части (Псков).

«Поздравляем победителей и участников турнира! Благодарим организаторов за поддержание интереса к этому виду спорта и с нетерпением ждём новых соревнований!» - сказали в МЧС.