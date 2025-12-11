Спорт

Российские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом

Российских шахматистов допустили до участия в международных соревнованиях с национальной символикой РФ. Соответствующее решение 14 декабря приняла Международная шахматная федереция (FIDE) на генеральной ассамблеи, запись опубликована на Youtube-канале федерации.

«Снять все действующие ограничения, связанные с шахматными федерациями России и Белоруссии. Разрешить игрокам из вышеупомянутых стран участвовать во всех мероприятиях FIDE, как индивидуальных, так и командных, используя все национальные символы», — говорится в тексте заявления.

Уточняется, что за принятие проголосовали 61 из 112 делегатов (54,46%), против — 51 (45,54%). Еще 14 стран воздержались, а 15 не участвовали в голосовании или их голоса были признаны недействительными, пишут «Известия».

12 декабря совет Международной шахматной федерации (FIDE) предложил допустить российских шахматистов к командным соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе. Кроме того, было предложено снять ограничения на проведение турниров FIDE на территории Белоруссии. Также рассматривается вопрос о возвращении российской и белорусской национальной символики на юниорские соревнования и на турниры для спортсменов с ограниченными возможностями.