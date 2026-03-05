СОБЫТИЕ: Открытие фитнес-клуба «Электрон» в Пскове

Новый фитнес-клуб открылся в Пскове на базе универсального спортивного комплекса «Электрон». Просторный зал площадью почти 1000 квадратных метров с большими панорамными окнами и стильной подсветкой похож на космическую станцию из фантастического фильма. Этот эффект «пространства будущего» дополняют новейшие современные тренажеры и уникальная команда профессионалов, готовая помочь каждому на пути к здоровью и красоте. Подробности — в выпуске ПЛН-ТВ.

Реклама. ООО «Электрон 60». ИНН 6027186843. Erid: 2SDnjdXEHQm