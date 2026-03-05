Бывший клуб «Пароход» в Пскове станет фитнес-центром, но сохранит сцену

Культовое место притяжения любителей рок-музыки «Пароход» в Пскове уходит в историю. Новый владелец помещения Павел Волков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей подробно рассказал о судьбе легендарного пространства и планах на его трансформацию в фитнес-клуб.

Фото: гигант-холл «Пароход» / «ВКонтакте»

Павел Волков подтвердил, что эпоха «Парохода» в прежнем виде завершена: на данный момент полностью демонтировано звуковое и световое оборудование, а также бары. В помещениях уже полным ходом идет ремонт и адаптация под новый формат. По его словам, в нем появятся кардиозона, зал для групповых программ и зона единоборств. Однако проект обещает быть нестандартным.

«Скажем, он немного будет отличаться от привычных фитнес-клубов. Мы оставим возможность проведения мероприятий. Зал можно будет мобильно трансформировать и обратно превращать его в концертную площадку. Там останется сцена, сохранятся кое-какие ярусы, из которых можно наблюдать за происходящим. В обычное время это будет фитнес-клуб, но при желании там можно будет организовать любое спортивное или музыкальное мероприятие», — поделился владелец.

Решение о выкупе помещения, по словам предпринимателя, было принято из-за выгодного предложения о продаже. Открытие нового пространства запланировано на первую половину 2026 года.

Напомним, гигант-холл «Пароход» на Октябрьском проспекте в Пскове на протяжении порядка 20 лет принимал поп- и рок-исполнителей.