Футбольный клуб «Луки-Энергия» сменил главного тренера

Главным тренером футбольного клуба «Луки-Энергия» назначен Михаил Сальников, ранее работавший с командой «Динамо» из Владивостока. Контракт с ним подписан, с понедельника, 12 января, он официально приступает к работе. Кроме того, в тренерском штабе произошли и другие изменения, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в футбольном клубе. 

Фото: matchtv.ru

51-летний Михаил Сальников родился в Челябинске. В 1990-е и 2000-е годы играл за команды первого и второго дивизионов из Челябинска, Ижевска, Липецка, Нижнего Новгорода, Тольятти и других городов. В дальнейшем работал тренером в «Шахтере» (Коркино, Челябинская область), «Челябинске», «Велесе» (Москва), «Атоме» (Нововоронеж, Воронежская область), «Новосибирске», «Динамо» (Владивосток). На посту главного тренера ФК «Луки-Энергия» он сменил Сергея Осадчука, занимавшего этот пост с 2016 года (с непродолжительным перерывом) 

Как ранее сообщала Псковская Лента Новостей, в декабре 2025 года Михаил Сальников приехал в Великие Луки и познакомился с вышедшими из отпуска футболистами, однако на тот момент контракт с тренером еще не был подписан. 

Напомним, в 2025 году клуб «Луки-Энергия» занял в турнирной таблице первенства России во второй лиге (дивизион Б, группа 2) 12-е место. 

