ФК «Луки-Энергия» может возглавить экс-тренер «Динамо»

Главным тренером футбольного клуба «Луки-Энергия» вместо Сергея Осадчука, занимавшего пост с 2016 года (с непродолжительным перерывом), может быть назначен Михаил Сальников, ранее работавший с командой «Динамо» из Владивостока. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Фото: matchtv.ru

Тренер находится в Великих Луках и уже познакомился с вышедшими из отпуска футболистами, однако контракт с Михаилом Сальниковым еще не подписан.

В ФК «Луки-Энергия» от официальных комментариев по данному вопросу в настоящее время воздерживаются.

51-летний Михаил Сальников родился в Челябинске. В 1990-е и 2000-е годы играл за команды первого и второго дивизионов из Челябинска, Ижевска, Липецка, Нижнего Новгорода, Тольятти и других городов. В дальнейшем работал тренером в «Шахтере» (Коркино, Челябинская область), «Челябинске», «Велесе» (Москва), «Атоме» (Нововоронеж, Воронежская область), «Новосибирске», «Динамо» (Владивосток).

Напомним, в 2025 году клуб «Луки-Энергия» занял в турнирной таблице первенства России во второй лиге (дивизион Б, группа 2) 12-е место.