Команда псковичек завоевала две золотые медали на соревнованиях по пилонному спорту в Москве

В Москве прошли Кубок России и всероссийские спортивные соревнования по пилонному спорту, а также чемпионат и первенство Федерации по воздушной гимнастике. Псковскую область на них представляла команда спортсменов центра воздушной гимнастики и пилонного спорта «Вики спорт» под руководством главного тренера Виктории Трениной, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фото здесь и далее: ЦВГиПС «Вики спорт»

Спортсмены завоевали две золотые медали. Первую медаль получили Александра Григорьева, Анастасия Захарова и Валерия Тимофеева в категории «Артистик пилон - тройки юниоры и юноши, юниорки и девушки (10-17 лет, любители)».

Вторую медаль завоевала Анастасия Захарова в категории «Артистик пилон» среди женщин, соло юниоры и юниорки (15-17 лет, любители).

Также выступили другие спортсмены из команды. Вероника Короплясова представила номер в категории «Артистик воздушный обруч» среди женщин, соло юноши и девушки (10-14 лет, любители). Анисия Чижова также выступила в этой категории.

 

Полина Ложкина приняла участие в категории «Артистик пилон» среди женщин, соло мужчины и женщины 18 лет и старше (профессионалы). Несмотря на то, что им не удалось занять пьедестал, они показали яркие номера, отметили представители ЦВГиПС «Вики спорт».

Тренеры команды ЦВГиПС «Вики спорт» — Алина Румянцева, Вероника Копытина и Виктория Тренина.

Хореографом выступила Алевтина Расшивалова-Годунова.

