Псковская область ставит цель побить рекорд по числу участников «Народных игр ГТО»

О достижениях региона во всероссийских «Народных играх ГТО» рассказала президент Федерации многоборья ГТО Псковской области Алёна Воробьёва в эфире радио ПЛН FM.

Гостья студии отметила, что Псковская область показала значительный рост в медальном зачёте.

«В первом сезоне у нас было около девяти-десяти участников. Во втором сезоне нас стало немного больше, и мы заняли 14-е место. А в третьем сезоне мы смогли стать первыми в медальном зачете», — сообщила Алёна Воробьёва, подчеркнув, что регион обогнал Забайкалье, Якутию, Санкт-Петербург и Москву.​

Алёна Воробьёва уточнила, что в третьем сезоне Псковская область завоевала около 30 медалей. Она сказала, что большую часть как раз-таки этих медалей принесли участники из категории «первая попытка» (новички). Распределение медалей, по её словам, составило примерно 40% «серебра» и «золота», а также небольшое количество «бронзы». Количество участников из Псковской области в третьем сезоне достигало около 50 человек.

В преддверии четвёртого сезона всероссийских «Народных игр ГТО», стартовавшего 15 января, Алёна Воробьёва акцентировала внимание на целях по увеличению числа участников. «Теперь мы хотим, наверное, рекорд поставить по количеству участников», — заявила она.

Управляющая фитнес-клубами добавила, что в этом году также выберут лучший вуз, лучший ссуз и самый спортивный регион.

