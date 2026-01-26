Попасть в «​Книгу рекордов ГТО» могут псковичи на всероссийских играх

«​Народные игры ГТО», будучи общедоступными соревнованиями, привлекают к участию людей всех возрастов и уровней подготовки, включая тех, кто не является профессиональными спортсменами.​ Об этом рассказала президент Федерации многоборья ГТО Псковской области Алёна Воробьёва в эфире радио ПЛН FM.

В качестве примера Алёна Воробьёва привела участниц категории 50+, одна из которых работает крановщицей, а другая — администратором стоматологии. Крановщица заняла второе место по России в своей возрастной категории. Среди участников также были учителя.

Гостья студии подчеркнула, что профессиональные спортсмены часто опасаются поражений и не торопятся участвовать в таких соревнованиях, в отличие от любителей. По её словам, именно «простые люди» более склонны к участию, веря в свои силы и стремясь к победе.

Мотивация заключается в возможности соревноваться с такими же участниками в своей возрастной категории, что позволяет избегать сравнения с олимпийскими чемпионами. «Самым сложным является убедить простых продавцов из "Магнита" и крановщиков в том, что они действительно могут участвовать в соревнованиях и побеждать среди таких же, как и они», - добавила Алёна Воробьёва.

В «Народных играх ГТО» предусмотрена дисциплина «Иду на рекорд», где участники выполняют одно упражнение, например, отжимания, подтягивания или рывок гири, на количество повторений в течение определённого времени.

Участники могут установить рекорд в своей возрастной категории и попасть в «Книгу рекордов ГТО». «Здесь уже можно установить рекорд в своей возрастной категории и попасть в общероссийскую "Книгу рекордов ГТО". В этой книге будет указано имя рекордсмена, количество выполненных повторений, а также его фотография», — уточнила гостья студии.