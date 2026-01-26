 
Спорт

Попасть в «​Книгу рекордов ГТО» могут псковичи на всероссийских играх

0

«​Народные игры ГТО», будучи общедоступными соревнованиями, привлекают к участию людей всех возрастов и уровней подготовки, включая тех, кто не является профессиональными спортсменами.​ Об этом рассказала президент Федерации многоборья ГТО Псковской области Алёна Воробьёва в эфире радио ПЛН FM. 

В качестве примера Алёна Воробьёва привела участниц категории 50+, одна из которых работает крановщицей, а другая — администратором стоматологии. Крановщица заняла второе место по России в своей возрастной категории. Среди участников также были учителя. 

Гостья студии подчеркнула, что профессиональные спортсмены часто опасаются поражений и не торопятся участвовать в таких соревнованиях, в отличие от любителей. По её словам, именно «простые люди» более склонны к участию, веря в свои силы и стремясь к победе. 

Мотивация заключается в возможности соревноваться с такими же участниками в своей возрастной категории, что позволяет избегать сравнения с олимпийскими чемпионами. «Самым сложным является убедить простых продавцов из "Магнита" и крановщиков в том, что они действительно могут участвовать в соревнованиях и побеждать среди таких же, как и они», - добавила Алёна Воробьёва.

В «Народных играх ГТО» предусмотрена дисциплина «Иду на рекорд», где участники выполняют одно упражнение, например, отжимания, подтягивания или рывок гири, на количество повторений в течение определённого времени. 

Участники могут установить рекорд в своей возрастной категории и попасть в «Книгу рекордов ГТО». «Здесь уже можно установить рекорд в своей возрастной категории и попасть в общероссийскую "Книгу рекордов ГТО". В этой книге будет указано имя рекордсмена, количество выполненных повторений, а также его фотография», — уточнила гостья студии.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026