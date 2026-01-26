Категории участников всероссийских «Народных игр ГТО» назвали псковичам

О всероссийских «Народных играх ГТО» рассказала президент Федерации многоборья ГТО Псковской области, управляющая клубами «Суперфитнес» и «S Fitness» Алёна Воробьёва в эфире радио ПЛН FM. В ходе беседы она подробно освятила несколько ключевых аспектов.

Алёна Воробьёва отметила, что «Народные игры ГТО» доступны для участников любого уровня подготовки, благодаря чему получили свое название. «Подразумевается, что "Народные игры" включают различные комплексы для всех уровней подготовки», — пояснила гостья студии, добавив, что они подходят как для новичков, выполняющих простые упражнения, так и для более опытных участников и профессионалов.

Президент Федерации многоборья ГТО Псковской области также уточнила, что соревнования охватывают несколько категорий участников: «первая попытка» для новичков, «любители» — для тех, кто уже знаком с фитнесом, а также категории «продвинутые» и «профессионалы» для опытных спортсменов.

Управляющая фитнес-клубами подчеркнула важность инклюзивности, рассказав о специальных категориях. «С прошлого года были введены две категории: спецкатегория для людей с ограниченными возможностями — адаптивная категория, которая включает участников с поражениями верхних и нижних конечностей и так далее. Для них разработаны специальные комплексы упражнений. Также была введена категория специальной олимпиады для детей и людей с интеллектуальными отклонениями. Для этой категории тоже разработаны специальные комплексы и программы, в которых они могут участвовать и соревноваться среди таких же участников по всей России», — пояснила Алёна Воробьёва.