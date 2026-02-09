Тренер из Пскова о мотивации на фитнес-гонках: Это вызов самому себе

Участие в фитнес-гонке CRACE, поездки в лютые морозы, долгие дороги, съемные квартиры, стартовые взносы и толпы соперников — такие испытания закаляют характер. Об этом в эфире радио ПЛН FM рассказал атлет функционального многоборья и тренер клуба «Супер фитнес» Дмитрий Филиппов, участник экстремальных соревнований.

«Я думаю, это такой вызов, своего рода, — попробовать себя, покорить очередной Эльбрус. Где-то соревновательный момент, азарт, адреналин», — отметил гость студии.

Спортсмен заметил, что большинство людей не понимает, зачем тратить деньги, время и силы на такие события.

«Это проверка себя на прочность. Это как наркотик. Один раз попробовал и хочется еще», — подчеркнул Дмитрий Филиппов.