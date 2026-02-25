В Великих Луках прошел турнир «Шахматы для СВОих»

В Великих Луках в честь Дня защитника Отечества прошел шахматный турнир «Шахматы для СВОих». Он объединил участников и ветеранов СВО, их семьи и общественников. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: «Единая Россия» / Великие Луки

Инициатором проведения турнира выступило местное отделение «Единой России».

Мероприятие было направлено на поддержку участников и ветеранов специальной военной операции, членов их семей, а также на укрепление патриотических ценностей и социальной сплочённости через шахматы.

В соревнованиях приняли участие 10 шахматистов — активисты местного отделения партии, «Молодой Гвардии» и представители Ассоциации ветеранов СВО города Великие Луки. Турнир начался с видеоприветствия к участникам от гроссмейстера, сенатора Российской Федерации, председателя Федерации шахмат Московской области, члена партии «Единая Россия» Сергея Карякина.

От местного отделения шахматистов поприветствовал заместитель главы города Великие Луки, член депутатской фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе Сергей Агарев. Он отметил важность поддержки участников и ветеранов специальной военной операции и членов их семей, подчеркнул роль шахмат как инструмента социальной адаптации, общения и реабилитации, а также акцентировал внимание на формировании уважения к защитникам Отечества и укреплении патриотического сознания, вовлечении молодёжи и широкой общественности в совместные патриотические и интеллектуальные мероприятия.

В перерывах между партиями самые маленькие болельщики турнира успевали потренироваться в своих навыках под чутким руководством опытного игрока, депутата Великолукской городской Думы Сергея Макарова.

«По итогам турнира победила дружба — игра получилась товарищеской. Участники смогли продемонстрировать свои навыки, познакомиться с новыми людьми и обменяться опытом. Шахматы — это не только игра, но и возможность развивать стратегическое мышление и находить нестандартные решения», - отметили в отделении «Единой России».

Победители и участники турнира были награждены грамотами от городского отделения партии.

«Мероприятие объединило всех, кто увлечен интеллектуальными играми, и стало уже доброй традицией, направленной на развитие спортивного духа и дружеских связей. По итогам встречи участники сошлись во мнении, что такие встречи очень важны, и решили собираться чаще — не только для турниров, но и для тренировок с постепенным повышением уровня сложности игры. Выражаем искреннюю благодарность председателю Федерации шахмат города Великие Луки Максиму Трефилову за помощь и содействие в организации мероприятия», - заключили в отделении партии.