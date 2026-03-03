 
Спорт

Псков готовится к чемпионату и первенству СЭФО по спортивной аэробике

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике стартуют в спортивном комплексе «Электрон», расположенном по адресу: улица Киселёва, дом 1 в Пскове, 5 марта в 15:00, сообщила в беседе с корреспондентом председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики» Лариса Апаркина. 

По словам Ларисы Апаркиной, соревнования пройдут для юношей и девушек в нескольких возрастных категориях: в первенстве выступят спортсмены в возрасте 9–11, 12–14 и 15–17 лет, а в чемпионате — участники от 18 лет и старше. Программа включает индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы из пяти человек, а также танцевальную гимнастику и гимнастическую платформу. 

Особенностью турнира станет то, что он совмещён с отбором на спартакиаду школьников. Награждение возрастной группы 15–17 лет состоится уже вечером 5 марта, а финалы и награждение остальных категорий пройдут 7 марта.

«Все эти соревнования являются отборочными для дальнейшего участия в первенстве, чемпионате России. Мы очень хотим на спартакиаду школьников ещё отобраться в командном зачёте, — подчеркнула Лариса Апаркина. — Это очень рейтинговые соревнования, они влияют на то, чем мы дальше занимаемся. Если отобрались — готовимся на следующий этап, не отобрались — тренируемся дома». 
