Псков готовится к чемпионату и первенству СЭФО по спортивной аэробике

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике стартуют в спортивном комплексе «Электрон», расположенном по адресу: улица Киселёва, дом 1 в Пскове, 5 марта в 15:00, сообщила в беседе с корреспондентом председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация спортивной аэробики» Лариса Апаркина.

По словам Ларисы Апаркиной, соревнования пройдут для юношей и девушек в нескольких возрастных категориях: в первенстве выступят спортсмены в возрасте 9–11, 12–14 и 15–17 лет, а в чемпионате — участники от 18 лет и старше. Программа включает индивидуальные выступления, смешанные пары, трио, группы из пяти человек, а также танцевальную гимнастику и гимнастическую платформу.

Особенностью турнира станет то, что он совмещён с отбором на спартакиаду школьников. Награждение возрастной группы 15–17 лет состоится уже вечером 5 марта, а финалы и награждение остальных категорий пройдут 7 марта.