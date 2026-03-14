200‑й старт «5 вёрст» собрал более 300 участников на набережной в Пскове

Сегодня, 14 марта, на набережной реки Великой состоялся юбилейный, 200‑й старт проекта «5 вёрст». В пробежке приняли участие свыше 300 человек, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В честь знаменательного события организаторы провели розыгрыш подарков от сообщества. Идея была позаимствована у проекта «5 вёрст Мещерское озеро» (Нижний Новгород). Особенность розыгрыша — в том, что спонсорами выступили сами участники сообщества: любой желающий — бегун, волонтёр, друг старта или партнёр — мог предложить свой лот для розыгрыша.
Среди представленных подарков были:
- слот на местный забег;
- сертификат на кофе после пробежки;
- сертификат на тренировку или массаж;
- спортивный аксессуар для бегунов;
- книга;
- домашняя выпечка или набор сладостей;
- банка с домашней заготовкой;
- другие приятные сюрпризы.
Мероприятие вновь доказало, что вести активный образ жизни — доступно и весело. На старт вышли люди всех возрастов: опытные спортсмены, семьи с маленькими детьми, родители с колясками и просто горожане, желающие провести время с пользой для здоровья.