200‑й старт «5 вёрст» собрал более 300 участников на набережной в Пскове

Сегодня, 14 марта, на набережной реки Великой состоялся юбилейный, 200‑й старт проекта «5 вёрст». В пробежке приняли участие свыше 300 человек, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В честь знаменательного события организаторы провели розыгрыш подарков от сообщества. Идея была позаимствована у проекта «5 вёрст Мещерское озеро» (Нижний Новгород). Особенность розыгрыша — в том, что спонсорами выступили сами участники сообщества: любой желающий — бегун, волонтёр, друг старта или партнёр — мог предложить свой лот для розыгрыша.

Среди представленных подарков были:

слот на местный забег;

сертификат на кофе после пробежки;

сертификат на тренировку или массаж;

спортивный аксессуар для бегунов;

книга;

домашняя выпечка или набор сладостей;

банка с домашней заготовкой;

другие приятные сюрпризы.

Мероприятие вновь доказало, что вести активный образ жизни — доступно и весело. На старт вышли люди всех возрастов: опытные спортсмены, семьи с маленькими детьми, родители с колясками и просто горожане, желающие провести время с пользой для здоровья.