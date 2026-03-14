200‑й старт «5 вёрст» собрал более 300 участников на набережной в Пскове

Сегодня, 14 марта, на набережной реки Великой состоялся юбилейный, 200‑й старт проекта «5 вёрст». В пробежке приняли участие свыше 300 человек, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

В честь знаменательного события организаторы провели розыгрыш подарков от сообщества. Идея была позаимствована у проекта «5 вёрст Мещерское озеро» (Нижний Новгород). Особенность розыгрыша — в том, что спонсорами выступили сами участники сообщества: любой желающий — бегун, волонтёр, друг старта или партнёр — мог предложить свой лот для розыгрыша.

 

Среди представленных подарков были:

  • слот на местный забег;
  • сертификат на кофе после пробежки;
  • сертификат на тренировку или массаж;
  • спортивный аксессуар для бегунов;
  • книга;
  • домашняя выпечка или набор сладостей;
  • банка с домашней заготовкой;
  • другие приятные сюрпризы.

Мероприятие вновь доказало, что вести активный образ жизни — доступно и весело. На старт вышли люди всех возрастов: опытные спортсмены, семьи с маленькими детьми, родители с колясками и просто горожане, желающие провести время с пользой для здоровья.

