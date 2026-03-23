Пауэрлифтинг в Псковской области выходит за рамки классики — Андрей Элькин

Развитие пауэрлифтинга в Псковской области идёт по пути расширения дисциплин: помимо классической тройки упражнений, спортсмены могут попробовать себя в дополнительных силовых испытаниях. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал начальник отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными УФСИН России по Псковской области и председатель регионального отделения Союза пауэрлифтеров России Андрей Элькин.

Спикер напомнил, что классический пауэрлифтинг базируется на трёх силовых дисциплинах, формирующих его основу. Однако псковская федерация не ограничивается канонами — в программу включены дополнительные испытания, в том числе на силу бицепса.

Комментируя критику альтернативных упражнений , Андрей Элькин выступил за многообразие форматов в пауэрлифтинге. По его мнению, выбор дисциплин даёт любителям спорта больше возможностей для самореализации и способствует росту популярности силового направления.