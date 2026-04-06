Псковский призёр «Народных игр ГТО» рассказал, как случайность привела его к рекордам 

О своём пути в спорт рассказал многократный участник и призёр всероссийских «Народных игр ГТО» Александр Луговцев в эфире радио ПЛН FM. 

Гость студии поделился, что узнал о масштабном спортивном проекте совершенно случайно — увидел информацию в интернете, заинтересовался и решил попробовать свои силы. В первый раз Александр Луговцев не готовился совсем: «Я из дома пришёл перед ужином, что-то там сделал, они что-то там записали», — отметил он. Даже без подготовки ему удалось завоевать медаль и установить рекорд России в своей возрастной категории.

Многократный участник и призёр всероссийских «Народных игр ГТО» подчеркнул, что у него не было серьёзного спортивного прошлого: в школе занимался баскетболом, позже спорт ушёл на второй план. Возвращение к активным занятиям было связано с проблемами со здоровьем — врачи рекомендовали протезирование колена, но Александр Луговцев выбрал другой путь. «Я пошёл не к врачу, а в зал», — рассказал он. По мнению спортсмена, регулярные тренировки помогли ему избежать операции и значительно улучшить самочувствие. Спорт лечит, уверен он. «Организм способен восстанавливаться, если ему не мешать», - отметил призёр «Народных игр ГТО». 

Сейчас Александр Луговцев поддерживает форму благодаря регулярным занятиям в тренажёрном зале: две-три тренировки в неделю, бег и работа на различных тренажёрах. Он признался, что не любит бегать, но заставляет себя выходить на дорожку: «Я не хочу, я сопротивляюсь, но беру себя за шкирку». Главное, по его словам, — как можно больше двигаться, чтобы не давать организму застаиваться.

В завершение Александр Луговцев заострил внимание на том, что участие в таких соревнованиях — это, в первую очередь, не медали, а здоровье, новые знакомства и победа над собой. «Вы идёте не за медалью, вы идёте за здоровьем», — подчеркнул он.

Напомним, Псковская область заняла первое место на всероссийских «Народных играх ГТО», завоевав 47 медалей. В соревнованиях приняли участие почти 100 тысяч человек из 75 регионов России. 

Реклама на ПЛН

