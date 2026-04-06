Победитель «Народных игр ГТО» из Пскова рассказал, как вдохновляет семью и пожилых на активную жизнь

Своим опытом вовлечения семьи и окружающих в занятия спортом поделился многократный участник и призёр всероссийских «Народных игр ГТО» Александр Луговцев в эфире радио ПЛН FM. Спорт стал важной частью жизни не только для него, но и для его близких, отметил гость студии. 

«Я подключил к занятиям спортом свою семью. Моя супруга сначала критично смотрела на мои тренировки, но потом у неё тоже появились возрастные болезни, и она стала ходить в фитнес-зал даже чаще, чем я», — рассказал Александр Луговцев.

Он подчеркнул, что женщины зачастую проявляют больше упорства в занятиях физкультурой, чем мужчины: «Она такая, как все женщины, — целенаправленно взялась за дело. Женщины более упорные».

Александр Луговцев ведёт спортивные группы для пожилых людей, мотивируя их к активному образу жизни. Он рассказал, что работает с тремя группами, в том числе с проживающими в Социальном городке Пскова. «Я занимаюсь с очень пожилыми и болезненными людьми. С ними надо работать комплексно — не только физически, но и психологически», — пояснил псковский спортсмен.

Гость студии призвал не бояться начинать занятия спортом, даже если есть ограничения по здоровью: «Если болит колено — занимайтесь руками, главное — двигаться». «Спорт лечит», — заверил он, но уточнил, что это его личное мнение.

Напомним, Псковская область заняла первое место на всероссийских «Народных играх ГТО», завоевав 47 медалей. В соревнованиях приняли участие почти 100 тысяч человек из 75 регионов России. 

