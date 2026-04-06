Спортсмен Александр Луговцев: Одно занятие — минус пять походов в аптеку

Регулярные занятия физкультурой помогают не только поддерживать физическую форму, но и значительно улучшать здоровье. Такое мнение высказал многократный участник и призёр всероссийских «Народных игр ГТО» Александр Луговцев в эфире радио ПЛН FM. По его словам, физическая активность снижает потребность в лекарствах и визитах к врачам.

«Я своим говорю постоянно: одно занятие — минус пять походов в аптеку. Это правда», — отметил Александр Луговцев.

Он добавил, что спорт способствует восстановлению организма и помогает справляться с возрастными изменениями. Гость студии также обратил внимание, что для поддержания здоровья необязательно быть профессиональным спортсменом — достаточно регулярно двигаться и не оставаться в зоне комфорта. «Главное — победить себя, выйти из зоны комфорта. Необязательно поднимать тяжести или бежать марафон — достаточно начать двигаться», — сказал Александр Луговцев.

Напомним, Псковская область заняла первое место на всероссийских «Народных играх ГТО», завоевав 47 медалей. В соревнованиях приняли участие почти 100 тысяч человек из 75 регионов России.