Игорь Дитрих: Движение объединяет, дарит здоровье и стирает границы

Специальные спортивно-массовые мероприятия с участием представителей Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов пройдут в Великих Луках в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Псковского регионального совета сторонников «Единой России», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.
По словам депутата, сегодня в Псковской области работают 25 площадок спортивного марафона «Силы России», где в общей сложности запланировано 32 ярких события.
Отдельный и очень важный акцент депутат сделал на инклюзивности. По его словам, марафон в регионе пройдет единым спортивным фестивалем, где одновременно состоятся турниры по футболу, стритболу, пляжному волейболу, силовым дисциплинам, дартсу и рыболовному спорту.
Напомним, партия «Единая Россия» дала старт пятому сезону мероприятий «Силы России», который продлится до августа.
