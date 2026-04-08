Игорь Дитрих: Движение объединяет, дарит здоровье и стирает границы

Специальные спортивно-массовые мероприятия с участием представителей Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества инвалидов пройдут в Великих Луках в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Псковского регионального совета сторонников «Единой России», депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

По словам депутата, сегодня в Псковской области работают 25 площадок спортивного марафона «Силы России», где в общей сложности запланировано 32 ярких события.  

«Мы постарались сделать программу по-настоящему доступной и разнообразной: здесь и открытые тренировки по самбо, дзюдо, боксу, ММА и кикбоксингу, и турниры по пиклболу, русской лапте, шахматам, и масштабные велопробеги. На площадках царит атмосфера настоящего праздника: прием нормативов ГТО, зажигательные разминки под музыку, увлекательные испытания на станциях и, конечно, семейный конкурс "Мама, папа, я — дружная семья“», —  сообщил Игорь Дитрих. 

Отдельный и очень важный акцент депутат сделал на инклюзивности. По его словам, марафон в регионе пройдет единым спортивным фестивалем, где одновременно состоятся турниры по футболу, стритболу, пляжному волейболу, силовым дисциплинам, дартсу и рыболовному спорту.

«Мы убеждены: движение объединяет, дарит здоровье и стирает границы. Этот марафон создан именно для того, чтобы каждый житель области нашел свою активность и свой победный момент», — резюмировал Игорь Дитрих.

Напомним, партия «Единая Россия» дала старт пятому сезону мероприятий «Силы России», который продлится до августа.

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

