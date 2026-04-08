Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона людей с ОВЗ

Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек. Партия дала старт пятому сезону мероприятий «Силы России», который продлится до августа. Площадки организованы для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми. Среди нововведений этого года — добавление командных треков, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».

Организаторы выбрали три ключевые номинации: «Лучшая спортивная студенческая команда России», «Лучшая спортивная трудовая команда России» и «Лучшая спортивная семейная команда России».

«Мы хотим сделать так, чтобы спорт стал нормой жизни. «Единая Россия» готова помочь попробовать себя в новых направлениях и перенять опыт от легенд российского спорта. Каждый найдёт занятие по душе: пройдут инклюзивные тренировки, мероприятия для семей с детьми, участников специальной военной операции. К нашему спортивному движению уже присоединились более 1,3 миллиона человек. Уверены, очередной сезон марафона объединит еще больше участников», — отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Помимо командного зачета, каждые две недели организаторы поощрят лидеров личного рейтинга – самым активным участникам вручат коллекционные карточки с автографами известных спортсменов.

Неделю инклюзивного спорта организуют вместе с паралимпийским комитетом и обществами глухих и слепых. Для удобства получения информации о тренировках реализована интеграция с приложением «Мой фитнес».

Ожидается, что в проекте примут участие более 400 организаций высшего образования.

«Нам очень приятно, что в этом году всероссийский спортивный марафон «Сила России» расширился на студенчество и появилась отдельная номинация. Мы благодарны «Единой России» за это движение. Сегодня стартовали во всех университетах. Важно добиться того, чтобы сформировалась привычка: здоровый образ жизни – единственно верный», – отметила замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Старт марафону в Новосибирске дал руководитель оргкомитета «Силы России», трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. Открытая тренировка с его участием в центральном парке объединила студентов 18 вузов, сборные профсоюзов и крупнейших предприятий.

«На наших бескрайних территориях, с нашей многосложной историей быть сильным намного выгоднее, чем слабым. Так легче справляться с жизненными вызовами. Занятия физкультурой позволяют общаться с людьми. Мы имеем возможность поговорить с гражданами, получить от них предложения в новую Народную программу партии. Сегодня здесь, перед большой аудиторией, стоят 14 человек, из которых десять — заслуженные мастера спорта. Каждый, кто пришёл на встречу с ними, имеет возможность быть сопричастным. Надеюсь, многие ребята сделают свой выбор в пользу спорта», — сказал сенатор.

В Московском авиационном институте разминку для студентов провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков; в Московском автомобильно-дорожном университете — многократный чемпион мира по MMA, звезда шоу «Титаны» Александр Зарубин.

В президентской академии перед молодежью выступил легендарный российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России Денис Лебедев и самбист, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов.

В Ленинградской области на стадионе «Авангард» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова провела открытую тренировку для выборгских студентов. В Краснодарском крае мастер-класс дал первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту, заместитель атамана Кубанского казачьего войска Дмитрий Пирог.

Председатель Псковского регионального совета сторонников «Единой России», депутат Псковского областного парламента Игорь Дитрих отметил, что сегодня в Псковской области уже работают 25 площадок спортивного марафона, где в общей сложности запланировано 32 ярких события.

Напомним, за четыре предыдущих сезона участниками проекта «Сила России» стали более 1,3 миллиона человек, состоялось 27 тысяч мероприятий.

К участию приглашаются профессионалы, любители, ветераны СВО, люди с ОВЗ. Все тренировки и активности бесплатны. Подробные условия опубликованы на официальном сайте проекта.