Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона людей с ОВЗ

Спортивный марафон «Единой России» объединит более миллиона человек. Партия дала старт пятому сезону мероприятий «Силы России», который продлится до августа. Площадки организованы для занятий людей с инвалидностью и семей с детьми. Среди нововведений этого года — добавление командных треков, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России».
Организаторы выбрали три ключевые номинации: «Лучшая спортивная студенческая команда России», «Лучшая спортивная трудовая команда России» и «Лучшая спортивная семейная команда России».
Помимо командного зачета, каждые две недели организаторы поощрят лидеров личного рейтинга – самым активным участникам вручат коллекционные карточки с автографами известных спортсменов.
Неделю инклюзивного спорта организуют вместе с паралимпийским комитетом и обществами глухих и слепых. Для удобства получения информации о тренировках реализована интеграция с приложением «Мой фитнес».
Ожидается, что в проекте примут участие более 400 организаций высшего образования.
Старт марафону в Новосибирске дал руководитель оргкомитета «Силы России», трехкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин. Открытая тренировка с его участием в центральном парке объединила студентов 18 вузов, сборные профсоюзов и крупнейших предприятий.
В Московском авиационном институте разминку для студентов провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков; в Московском автомобильно-дорожном университете — многократный чемпион мира по MMA, звезда шоу «Титаны» Александр Зарубин.
В президентской академии перед молодежью выступил легендарный российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России Денис Лебедев и самбист, заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов.
Председатель Псковского регионального совета сторонников «Единой России», депутат Псковского областного парламента Игорь Дитрих отметил, что сегодня в Псковской области уже работают 25 площадок спортивного марафона, где в общей сложности запланировано 32 ярких события.
Напомним, за четыре предыдущих сезона участниками проекта «Сила России» стали более 1,3 миллиона человек, состоялось 27 тысяч мероприятий.
К участию приглашаются профессионалы, любители, ветераны СВО, люди с ОВЗ. Все тренировки и активности бесплатны. Подробные условия опубликованы на официальном сайте проекта.