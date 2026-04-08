Псковская дзюдоистка стала победительницей первенства СЗФО среди девушек

София Разаренова, представляющая клуб «Спортивное единство», стала победительницей первенства Северо‑Западного федерального округа по дзюдо среди девушек до 15 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Соревнования прошли в Великом Новгороде с участием 319 спортсменов из девяти регионов. В весовой категории до 40 кг псковичка провела четыре схватки.

Ещё один представитель Псковской области показал достойный результат на этих соревнованиях. Бронзовым призёром среди юношей в весовой категории до 42 кг стал Михаил Андронов, воспитанник спортивной школы «Мастер».

В его категории состязались 22 спортсмена. После поражения во второй схватке от калининградца Эмира Богдановича псковский дзюдоист выиграл три встречи в нижней сетке и в итоге поднялся на пьедестал, завоевав бронзовую медаль.