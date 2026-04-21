Кубок регионов по футболу стартует сегодня на псковском «Машиностроителе»

Стадион «Машиностроитель» в Пскове станет местом проведения межрегиональных соревнований по футболу среди мужских команд «"Кубок регионов" — зона "Северо-Запад"», которые пройдут 21–23 апреля. За главный трофей поборются три клуба, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».
Фото: Объединение федераций футбола «Северо-Запад»
«Псков», «Динамо-Карелия» и «Луки-Энергия»-2 разыграют трофей в однокруговом турнире. Матчи пройдут в формате двух таймов по 45 минут.
Расписание матчей
- 21 апреля (вторник), 14:00. «Псков» — «Луки-Энергия»-2.
- 22 апреля (среда), 14:00. «Луки-Энергия»-2 — «Динамо-Карелия».
- 23 апреля (четверг), 18:00. «Динамо-Карелия» — «Псков».