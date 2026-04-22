«Бронзу» завоевали две псковские команды на первенстве СЗФО по футболу

В Пскове на стадионе «Машиностроитель» завершились первенство СЗФО по футболу среди девушек до 17 лет и соревнования смешанных команд до 11 лет. Бронзовые награды завоевали псковские команды «Псков» и «Россиянка». Об итогах соревнований сообщили в объединённой федерации футбола «Северо‑Запад».
В среду, 22 апреля, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» подвели итоги двух крупных футбольных соревнований: первенства СЗФО среди девушек до 17 лет и турнира смешанных команд до 11 лет. Главные трофеи забрали «Балтика» из Калининграда и «Барсы» из Архангельска.
В финале турнира девушек 2010–2011 годов рождения калининградская «Балтика» одержала победу над сборной Ленинградской области со счётом 1:0. Единственный гол в матче забила Таисия Ляпкова.
Бронзовые медали достались команде ФК «Псков», которая уверенно обыграла сборную Республики Коми со счётом 7:0. Особого успеха добилась Анастасия Кривошей: она оформила хет‑трик в матче и стала лучшим бомбардиром первенства с десятью голами в четырёх играх.
На запасном поле стадиона прошли решающие матчи соревнований смешанных команд (девочки и мальчики 2016 года рождения). Победу здесь одержали «Барсы», которые в финале взяли верх над Подпорожской ДЮСШ со счётом 2:1. В матче за бронзовые награды псковская «Россиянка» оказалась сильнее «Новой генерации» из Сыктывкара — итоговый счёт 4:2.
В церемонии награждения принял участие вице‑президент Федерации футбола Псковской области Андрей Аленичев.
По итогам турниров были названы лучшие игроки:
Среди девушек до 17 лет:
- вратарь — Ульяна Ионова («Балтика»);
- бомбардир — Анастасия Кривошей (ФК «Псков»);
- игрок — Варвара Никонорова («Балтика»).
Итоговое положение команд (девушки до 17 лет):
- «Балтика», Калининград;
- Сборная Ленинградской области;
- ФК «Псков»;
- Сборная Республики Коми.
Среди смешанных команд до 11 лет:
- вратарь — Мария Кузнецова (Подпорожская ДЮСШ);
- бомбардир — Руслан Поликин («Барсы»);
- игрок — Алина Козлова («Барсы»).
Итоговое положение команд (смешанные команды до 11 лет):
- «Барсы», Архангельск;
- Подпорожская ДЮСШ, Ленинградская область;
- «Россиянка», Псков;
- «Новая генерация», Сыктывкар.