Псковские школьники представили регион на турнире «Спорт! Здоровье! Жизнь!»

Воспитанники специального учебно-воспитательного учреждения приняли участие во всероссийском спортивном турнире «Спорт! Здоровье! Жизнь!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие, в котором состязались 22 команды из разных регионов России, прошло в Санкт-Петербурге.

В состав команды от Псковской области вошли Андрей Карастан, Артем Богданов, Денис Могунов. Руководители — воспитатель, педагог физической культуры Евгений Савин и заместитель директора по воспитательной работе Карина Савина.

Программа турнира включала стрельбу в электронном тире из автомата Калашникова, бег на 100 метров, подтягивания на перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье, прыжки в длину с места, челночный бег 3×10 м, сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине, бег на 3000 метров.

Андрей Карастан в дисциплине «Бег 3000 метров» занял III место среди 43 спортсменов.