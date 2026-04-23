 
Спорт

Псковские школьники представили регион на турнире «Спорт! Здоровье! Жизнь!»

0

Воспитанники специального учебно-воспитательного учреждения приняли участие во всероссийском спортивном турнире «Спорт! Здоровье! Жизнь!», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии министерства образования Псковской области

Мероприятие, в котором состязались 22 команды из разных регионов России, прошло в Санкт-Петербурге.

В состав команды от Псковской области вошли Андрей Карастан, Артем Богданов, Денис Могунов. Руководители — воспитатель, педагог физической культуры Евгений Савин и заместитель директора по воспитательной работе Карина Савина.

Программа турнира включала стрельбу в электронном тире из автомата Калашникова, бег на 100 метров, подтягивания на перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на скамье, прыжки в длину с места, челночный бег 3×10 м, сгибание и разгибание туловища из положения лежа на спине, бег на 3000 метров.

Андрей Карастан в дисциплине «Бег 3000 метров» занял III место среди 43 спортсменов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026