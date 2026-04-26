XI Псковский марафон проходит на стадионе «Машиностроитель»

XI Псковский марафон (Nordman Псковский марафон) проходит на стадионе «Машиностроитель» сегодня, 26 апреля. В спортивном мероприятии принимают участие около 1300 атлетов из 50 городов России, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Программа соревнований включала в себя несколько дистанций. Основные старты начались в первой половине дня: в 09:00 — марафон (42,2 километра), в 09:15 — забег на 10 километров, в 11:00 — полумарафон (21,1 километр). Дневной блок программы состоял из детских забегов на 1 км (возрастные категории 7–10 и 11–15 лет), старта на 1 километр для участников от 16 лет и старше, а также забегов на 200 и 400 метров.

В числе участников марафона на дистанции вышли российские легкоатлеты Ярослав Бякин и Юлия Рыжанкова.

Церемонии награждения победителей пройдёт по графику: в 10:30 отметят лидеров на дистанции 10 километров, в 13:30 — абсолютных победителей в марафоне и полумарафоне. В 15:20 состоится награждение призеров детских забегов и победителей в различных возрастных группах на всех представленных дистанциях.



Спортивное мероприятие завершится в 16:00.

Напомним, что в связи с проведением марафона в Пскове перекрыты ряд улиц и изменены маршруты автобусов.